Alcalde de Lawrence presenta su biografía en Cartagena de Indias, Colombia

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CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA. - El alcalde de la ciudad de Lawrence, Brian A. DePeña, presentó ante 27 de sus homólogos su biografía, la cual fue escrita por el periodista dominicano Rafael Santos.

La obra que lleva por título: “Brian A. DePeña, Biografía de Un Líder” fue presentada en dicha ciudad sudamericana por el alcalde de la ciudad El Carmen del Viboral, Hugo Jiménez Cuervo, quien resaltó la presencia de DePeña en dicha demarcación.

Precisó que la obra recoge la vida de un hombre que durante toda su vida ha sabido enfrentar serias dificultades para llegar a ocupar la posición que hoy ostenta, todo esto gracias al tesonero trabajo y a la dedicación del alcalde Brian, quien es oriundo de la ciudad costera de la región Este, en Miches de la República Dominicana.

En ese sentido, Jiménez Cuervo llamó a los alcaldes colombianos a que lean la obra, e imiten aquellas acciones que para desarrollar la ciudad de Lawrence viene haciendo Brian DePeña junto a su equipo de trabajo.

De su lado, Brian al dar las gracias a Hugo Jiménez Cuervo dijo, que durante su trayectoria no ha hecho más que hacer lo que siempre le ha dictado su conciencia, siempre apegado a los preceptos divinos y guiado siempre por Dios, quien según dijo ha sido su guía durante la trayectoria de su vida.

De igual manera, Brian agradeció al periodista dominicano, Rafael Santos, el cual, durante unos tres años se dedicó a investigar y escribir su biografía, que no es más que el esfuerzo plasmado en cada una de sus páginas.

En la actividad además de los alcaldes, participaron dirigentes políticos de Colombia, periodistas, así como su esposa, la señora Dilenny DePeña, Claudia Hoyo, funcionaria del departamento económico de la ciudad de Lawrence, la periodista Carmen Columna, Octavien Spanner y el autor del libro, el periodista Rafael Santos, entre otros.