Alcaldía de SPM da aportes a instituciones por socorro de Semana Santa 2026

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Alcaldía de San Pedro de Macorís le hizo un aporte económico a las diferentes instituciones de socorro, destinado al personal que trabaja de manera incansable para garantizar la seguridad de la población durante el período de la Semana Santa.

La iniciativa busca fortalecer la labor preventiva y de asistencia que desarrollan estos organismos en uno de los asuetos más concurridos del país.

Las autoridades municipales destacaron y valoraron el compromiso de entidades como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, los Scouts y la Defensa Civil, quienes con entrega, vocación de servicio y sentido humano velan por el bienestar de todos los ciudadanos.

“Desde la Alcaldía reafirmamos nuestro compromiso con quienes siempre están presentes cuando más se les necesita”, expresa la entidad edilicia a través de una nota.

La entrega fue realizada por el secretario general Brayan Mallia y el director de Gestión de Riesgos, Rey Ramírez, en representación del cabildo.