Actriz Niurka Mota llega a los 85 años más activa que nunca

La veterana actriz Niurka Mota llega a los 85 años de edad llena de proyectos que afirma llenan su vida de vitalidad.

Tiene en su agenda tres películas en las que asume importantes roles: “Elena y el Mar”, “Río Masacre” y “Entiérrenlo de pie”.

Presenta en el club Arroyo Hondo, donde es directora teatral, la serie “Servicio al cliente”, además de los famosos Café Concert o Transformismos. Allí mismo imparte talleres de formación para futuras generaciones.

Niurka adelanta que planea este año volver a la Sala Ravelo con un montaje muy esperado del que daría detalles más adelante. La actriz y directora forma parte del libro de las grandes artesanas de América Latina ya que es una maestra de los bordados a mano y manifiesta que su edad no es impedimento para que se sienta plena.