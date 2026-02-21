Alcaldía realizará mañana “Mega Festi Carnaval”

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Toño Rosario, Omega, Chimbala, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza, serán los protagonistas musicales del cierre del Carnaval del Distrito Nacional 2026 con un gran concierto gratuito a partir de las 8:00 de la noche de mañana domingo, en el Parque Eugenio María de Hostos del Malec{on de Santo Domingo..

De esta manera, el merengue, la salsa y la música urbana tendrán una excelente representación para poner a vibrar al público en una producción artística de Luis Medrano.

El concierto cierra el esperado desfile de este año que inicia a las 3:00 de la tarde, con la participación de las más importantes e icónicas comparsas y personajes individuales en la continuación de la tradición carnavalesca de la capital.

El Carnaval del DN 2026, realizado en conjunto con la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), será dedicado al Dr. José Guillermo Mieses “Pepe”, médico, deportista, folklorista y fundador de la legendaria comparsa Los Leones del Diablo, ganadora de diversos premios nacionales, obteniendo en el Desfile Nacional de Carnaval el premio de la gran comparsa y dos premios nacionales de fantasía.

Los Reyes del Carnaval

Durante rueda de prensa por la alcaldesa Carolina Mejía, se reveló que Francisco Taveras Benítez es el Rey del Carnaval, quien desde los cinco años de edad tuvo un acercamiento con el carnaval que terminaría convirtiéndose en su vocación. Luego de años aportando de forma activa, formó su propia comparsa llamada Los Diablos de Franciquito, pasando 10 años después a denominarse Los Cachos de Villa Francisca. En tanto, Santa Valdez fue coronada como Reina del Carnaval por sus grandes aportes a esta expresión cultural, participando en comparsas desde 2006. Creó su propia comparsa llamada Sangre Africana, representando a Los Pinos de Guachupita y conquistando por lo menos 15 premios en el Desfile de Carnaval del DN.