Aparatoso accidente de El Alfa: lo que se sabe hasta el momento

El cantante El Alfa sufrió este domingo un accidente de tránsito en la avenida Tiradentes, casi esquina Roberto Pastoriza, en el Distrito Nacional.

Tras lo ocurrido, el intérprete fue retirado del lugar para recibir atenciones médicas.

Según usuarios de las redes sociales, “El Jefe” se desplazaba en un Ferrari SF90 de color negro, el cual colisionó contra un poste del tendido eléctrico, provocando el colapso de la estructura sobre la vía.

El fuerte choque provocó daños al vehículo, el cual quedó parcialmente destruido.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud.