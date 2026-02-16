Secretario del PLD "mata dos pájaros de un tiro": Critica al gobierno y responde a Leonel Fernández con los "numeritos"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha "retrocedido en todas las areas".

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Pujols sostuvo que el oficialismo “se hace muy sensible a la crítica” y que “le molesta porque no está acostumbrado a ella”.

El dirigente opositor señaló que en el sector eléctrico se han contratado barcazas, se pierde gran parte de la energía y se paga más cara.

En salud, denunció el desabastecimiento en las boticas populares y la destrucción del programa de medicamentos de alto costo, lo que calificó como “criminal para muchas familias”.

También criticó el encarecimiento de la canasta básica, citando encuestas que reflejan que un 60% de los dominicanos se han endeudado para poder comer.

En el ámbito agropecuario, Pujols indicó que se ha destruido la planificación de las importaciones y que la entrada de la peste porcina ha golpeado fuertemente a los pequeños productores.

“Ya pasaron cinco años, no hay mucho de qué jactarse en este gobierno y mucho menos seguir mirando para atrás”, expresó.

Respuesta a Leonel Fernández

Consultado sobre las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien destacó la fortaleza electoral de la Fuerza del Pueblo y del PRM, Pujols restó importancia a las encuestas coyunturales.

“Eso de estar diciendo que estoy arriba o abajo es una trampita de la política. Lo más importante es la sintonía entre los dirigentes y las preocupaciones de los ciudadanos. Lo demás es ego”, afirmó.

El secretario general del PLD reconoció que en intención de voto su partido aparece en segundo lugar, pero aseguró que en aspectos como preparación técnica y cercanía con la gente, el PLD figura en primer puesto.

Asimismo, señaló que el PRM “ha retrocedido mucho”, al pasar de un triunfo con más del 56% en 2020 a una simpatía cercana al 30% según encuestas recientes. “Eso es un retroceso relevante para un partido que todavía le quedan tres años de gobierno”, puntualizó.