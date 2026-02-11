Así fue el show de Kendrick Lamar en el Super Bowl: ¿Por qué Bad Bunny no logró superarlo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado 8 de febrero, el cantante Bad Bunny encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, en lo que se convirtió en uno de los momentos más comentados del año.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales no quedaron muy conformes con la presentación hasta llegar a tal punto de compararlo con la pasada participación del artista Kendrick Lamar en el mismo escenario.

Y es que, para muchos la puesta en escena del “Conejo Malo” era la más esperada de la noche, pero no superó las vistas contra Lamar quien marcó una media de 133,5 millones, mientras que Benito promedió 128,2 millones de espectadores.

La actuación de Bad Bunny fue celebrada por muchos como un momento histórico para la música latina y la representación cultural, aunque también generó debates y algunas críticas entre el público y medios.

Su aparición en el medio tiempo estaba marcada por el idioma que fue casi completamente en español y por sus invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin.

Mientras que el show de Lamar fue muy centrado en hip-hop y narrativa visual con crítica cultural, el de Bad Bunny fue más celebratorio, inclusivo y culturalmente simbólico, con un enfoque directo en identidad latina e influencia global — algo que no siempre se traduce directamente en cifras tradicionales de rating.