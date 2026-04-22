Bike Kite Fest 2026 con gran cartelera

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El Bike Kite Fest 2026 se perfila como uno de los encuentros musicales más destacados del año con una cartelera artística de primer nivel que reunirá a los exponentes del merengue, la bachata, la música urbana y el típico.

Organizado por Cibao Atlántico en colaboración con Uveros Village, el evento se celebrará del 30 de mayo al 7 de junio en Playa Buen Hombre, uno de los destinos más privilegiados del Caribe para los deportes acuáticos.

La agenda musical arrancará el 30 de mayo con una noche cargada de energía encabezada por Yovanny Polanco, quien abrirá el escenario a las 8:00 de la noche, mientras el cierre estará a cargo de El Mayor Clásico.

Para el 31 de mayo, el festival apostará por el sabor del merengue y la balada con las presentaciones de Eddy Herrera y Félix D’Oleo. El 1 de junio llegará una combinación explosiva con Eudis El Invencible y Silvio Mora, mientras que el 2 de junio la tarima recibirá al ícono del merengue Sergio Vargas junto a la agrupación El Legado de Jandy Ventura. El ritmo continuará el 3 de junio con Chiquito Team Band, y el 4 de junio será una jornada de lujo con Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz. El 5 de junio Shadow Blow y El Rubio del Acordeón.

La clausura artística, prevista para el 6 de junio con Omega El Fuerte y Musicólogo The Libro.