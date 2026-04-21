Fallece el actor mexicano Ricardo de Pascual a los 85 años de edad

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El actor mexicano Ricardo de Pascual falleció la madrugada de este martes a los 85 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de su cuenta en la red social Instagram, donde expresó sus condolencias a los familiares del intérprete.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI.”, se lee en el escrito.

La sociedad de gestión colectiva sin ánimo de lucro destacó la “amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión’ que tenía el actor y que abarcaba más de seis décadas.

“Actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito. ¡Descanse en paz!”, pronunció.

Hasta el momento, la familia de Ricardo de Pascual no ha confirmado la causa exacta del fallecimiento. Sin embargo, se recuerda que el propio actor había revelado meses atrás, en una entrevista con Matilde Obregón, que vivía con un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).