Santo Domingo
Asociación de Bancos de la República Dominicana reconoce labor del ministro David Collado
La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana reconoció la destacada labor del ministro de Turismo, David Collado
La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana reconoció la destacada labor del ministro de Turismo, David Collado, por su transparencia y su incansable trabajo en favor de la promoción de la inversión en el sector turístico del país.
La entidad destacó que la gestión del ministro ha contribuido de manera sustancial a la dinamización de la economía nacional, impulsando el crecimiento del turismo, fortaleciendo la confianza de los inversionistas y promoviendo iniciativas que generan bienestar y desarrollo para el país.
Asimismo, resaltó que el liderazgo de Collado ha permitido consolidar a República Dominicana como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región, gracias a una visión estratégica enfocada en la sostenibilidad, la promoción internacional y la atracción de nuevas inversiones para el sector.
La distinción fue entregada durante el “Foro Capital, Confianza y Crecimiento”, realizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, en el que se presentaron los avances del turismo y su impacto en el desarrollo económico del país.
Durante el reconocimiento, representantes de la asociación valoraron el compromiso del ministro con la transparencia y la colaboración entre los sectores público y privado, elementos que han sido clave para el fortalecimiento de la industria turística y el crecimiento económico nacional
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Lency Alcántara