“Broadway Broadway”: La fiesta escénica de clásicos del teatro llega a RD en mayo

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Hay un instante preciso en el que el teatro deja de ser arquitectura y se convierte en emoción viva. Cuando la orquesta marca el primer acorde y el telón asciende, la historia del teatro musical se despliega ante el público. Ese momento llegará el próximo 9 de mayo a las 8:30 de la noche, cuando la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional se transforme con la llegada de “Broadway Broadway”, una revista musical que rinde homenaje a los títulos que han marcado generaciones dentro del teatro musical internacional.

Con la producción de Billy Hasbún al frente de Vibra Productions y la dirección general y musical del maestro Amaury Sánchez, el espectáculo se construye bajo estándares contemporáneos de interpretación vocal, dramatización y coreografía, elevando cada detalle a una precisión escénica de alto nivel.

El elenco, integrado por Max Marteene, Carla Hernández, Luis Armando, Isabela Escoto y Valeria Dávila dan nueva vida a las partituras emblemáticas del repertorio universal de Broadway.

Cada intervención está diseñada como una experiencia dramática completa, en la que técnica vocal y dominio artístico se integran en un despliegue de elegancia y rigor.

Broadway Broadway no se limitará a un concierto de temas icónicos. Será una celebración del talento, la disciplina y el virtuosismo del teatro musical en su dimensión más glamorosa y exigente, concebida para un público que aprecia excelencia interpretativa e intensidad emocional, cualidades que el escenario en vivo puede ofrecer.