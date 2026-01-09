Camilo Then y Reynold Sosa repartirán reyes hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El empresario y productor de espectáculos Camilo Then, junto al vocalista de Los Hermanos Rosario, Reynold Sosa, volverán a convertirse en los Reyes Magos de cientos de niños de la Bahía de Manzanillo con la tradicional entrega de juguetes que realizan desde dos décadas.

La actividad, que arriba a sus 20 años de realización ininterrumpida, se llevará a cabo hoy viernes 9 en el Polideportivo de Manzanillo. Durante la jornada, los infantes podrán disfrutar no solo de juguetes, sino también de payasos, juegos inflables, golosinas y la presencia de personajes infantiles.

“Ya son 20 años realizando esta noble causa que se ha convertido en una tradición hermosa, no solo para nosotros, sino para cada niño de nuestra comunidad”, expresaron los organizadores, quienes destacaron el valor social y emocional que representa este evento para las familias del municipio.

La iniciativa, que se ha consolidado como una de las actividades infantiles más esperadas de la zona, beneficia cada año a niños y niñas del municipio Pepillo Salcedo, llevando alegría y momentos de sana diversión.

Asimismo, los organizadores informaron que el evento infantil, denominado “Mundo Mágico”, incluirá la entrega de cientos de juguetes, decenas de bicicletas, un show infantil, inflables y golosinas, reafirmando su compromiso con la niñez de Manzanillo.