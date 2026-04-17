Caramelo regresa al show de Jennifer Hudson

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El artista y personalidad dominicana Caramelo (Carlos Antonio Cruz) continúa consolidando su presencia en el mercado estadounidense con su tercera participación en The Jennifer Hudson Show, uno de los programas más influyentes de la televisión diurna en Estados Unidos.

La participación recurrente de Caramelo en este escenario evidencia su crecimiento sostenido y su capacidad de conectar con audiencias diversas dentro de un mercado altamente competitivo.

Ser invitado de manera constante a este tipo de plataforma no solo amplifica su visibilidad, sino que también fortalece su posicionamiento dentro de la industria internacional.

Este nuevo regreso forma parte de una etapa de expansión en su carrera, con proyectos enfocados en contenido, televisión y desarrollo de su marca personal en el mercado latino y angloparlante en Estados Unidos.

Actualmente, Caramelo se encuentra bajo la dirección de Jalexiz Fernández, estratega de marcas y empresario, quien lidera una visión enfocada en proyección internacional, exposición mediática y generación de oportunidades de alto nivel dentro del entretenimiento.

Caramelo y Jennifer Hudson

El programa es conducido por la reconocida cantante y actriz Jennifer Hudson, ganadora del premio Oscar por la película Dreamgirls. Hudson forma parte de un grupo muy exclusivo de artistas que han alcanzado el denominado EGOT, al haber ganado los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro), un logro que la posiciona entre las figuras más completas y respetadas del mundo artístico.

La presencia de Caramelo en The Jennifer Hudson Show representa una ventaja estratégica clave: se trata de un programa en inglés con alcance nacional en Estados Unidos, lo que le permite conectar con audiencias más amplias, más allá del público hispano.

Además de sus niveles de audiencia en televisión, el programa tiene una fuerte incidencia en plataformas digitales, donde sus segmentos suelen viralizarse, multiplicando el alcance de cada aparición.