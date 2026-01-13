Llega a República Dominicana el espectáculo 'Las Cazadoras del K-Pop'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Bajo la producción de Covi Entertainment y Vivo! Entertainment, llega por primera vez a la República Dominicana el espectáculo “Las Cazadoras del K-Pop”, un show tributo inspirado en la película “Las Guerreras K-Pop”, que promete conquistar al público con una experiencia vibrante, colorida y cargada de emoción.

El espectáculo se presentará en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

“Las Cazadoras del K-Pop”, esperado evento familiar, dirigido a fans de todas las edades, este espectáculo familiar combina música, baile, voces en vivo, vestuarios llamativos, efectos especiales y coreografías inspiradas en el fenómeno global del K-Pop, creando una experiencia emocionante y llena de energía. Un show diseñado para hacer bailar, cantar y emocionar al público de principio a fin, que ha cosechado gran éxito en Perú y continúa su expansión internacional con presentaciones en países como República Dominicana, Ecuador y Argentina.

Las funciones están pautadas para el sábado 31 de enero, a las 3:00 p. m. y 6:00 p. m., y debido a la alta demanda, la producción decidió abrir nuevas funciones para el domingo 1 de febrero, a las 11:30 a. m., 2:00 p. m. y 5:00 p. m.

Las boletas ya están disponibles a través de www.ticketmax.com.do.