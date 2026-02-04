Nicole Padrón da vida a la niñez de Milly Quezada en el Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La actriz, bailarina, cantante e influencer Nicole Padrón forma parte del elenco de la esperada película biográfica musical dedicada a la vida de la legendaria artista dominicana Milly Quezada, interpretándola en su etapa de niñez y dando vida a los primeros años de una de las figuras más emblemáticas de la música latina y orgullo cultural de la República Dominicana.

La película, que inaugurará el próximo 28 de enero de 2026 la edición número 18 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, se perfila como una de las producciones cinematográficas más importantes del cine dominicano contemporáneo, con una proyección destacada a nivel local e internacional.

En esta gran superproducción, Nicole Padrón ofrece una interpretación integral que combina actuación, baile y canto, reflejando el talento temprano, la sensibilidad artística y la pasión musical que marcaron los inicios de Milly Quezada, reconocida mundialmente como La Reina del Merengue.

Durante el rodaje, Nicole tuvo la oportunidad de trabajar junto a reconocidos artistas de amplia trayectoria, viviendo una experiencia de alto valor artístico y formativo. Para la joven intérprete, fue especialmente significativo compartir escena con figuras de la talla de Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo, artistas de gran prestigio dentro del cine y el teatro dominicano, lo que representó un importante aprendizaje profesional y un reto asumido con disciplina y compromiso.

La película es dirigida por la prestigiosa cineasta dominicana Leticia Tonos, una de las directoras más respetadas del país, cuya visión y sensibilidad narrativa aportan profundidad y fuerza emocional a esta historia que une cine y música. Bajo su dirección, la vida de Milly Quezada cobra forma a través de una propuesta cinematográfica que celebra la identidad cultural dominicana y el legado del merengue.

La participación de Nicole Padrón en este largometraje marca un hito en su carrera artística, al asumir un rol clave dentro de una obra que no solo honra la trayectoria de una leyenda de la música tropical, sino que también reafirma el talento de las nuevas generaciones del arte dominicano.

Con una formación integral en las artes escénicas y una creciente presencia en el ámbito audiovisual, Nicole Padrón se consolida como una artista multidisciplinaria, proyectándose como una de las jóvenes promesas del cine dominicano.

Sobre Nicole Padrón

Nicole Padrón es actriz, bailarina, cantante e influencer. Se destaca por su versatilidad artística y su preparación en las artes escénicas. Su interpretación de Milly Quezada niña en la película biográfica musical que inaugurará el Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 representa un paso decisivo en su desarrollo profesional y fortalece su proyección dentro de la industria cinematográfica y del entretenimiento.