Según DGCine
Cine dominicano despide el año con 39 estrenos
Más allá de la pantalla, la industria impulsó la profesionalización del sector y benefició a 2,378 personas en diferentes programas
El 2025 fue un año de grandes avances para el cine dominicano, según un informe de la Dirección General de Cine (DGCINE), 39 películas dominicanas llegaron a salas, plataformas de streaming y otros escenarios audiovisuales.
Según la memoria de fin de año de la entidad que coordina y regula el cine dominicano, estos filmes, hechos en el país, con mano de obra cualificada y talento local, no solo elevaron los parámetros audiovisuales en términos generales, sino que también provocaron que el 18% de los espectadores en el país consumiera producciones criollas.
En ese sentido, la DGCINE cita el impacto de su programa de formación e inserción laboral, el cual impactó la vida de más de 2,387 personas.
Indicaron que, entre los beneficiarios de sus programas de capacitación, orientados a impulsar el fortalecimiento de capacidades y la profesionalización del sector, 94 pasantes fueron insertados en el sector laboral y participaron en 39 proyectos audiovisuales.
Películas estrenadas
El filme de suspenso y terror “Baños de Mujeres”, dirigida por Frank Perozo; “Sueños Dorados”, inspirado en el recorrido de Marileidy Paulino hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, el largometraje de animación “Olivia y Las Nubes”, el drama “Líbelula” de Ronni Castillo y la comedia “La Bachata de Biónico”, forman parte de la cartelera de estrenos.
Asimismo, “Dossier de Ausencias” y otros proyectos audiovisuales se suman al ecosistema audiovisual, grabado en la industria cinematográfica dominicana durante el transcurso del 2025.