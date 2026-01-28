Adiós a Alexis Ortega: la voz que marcó generaciones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México. Seguidores y diversas plataformas relacionadas con el mundo del cine y el doblaje expresaron este martes sus condolencias por la muerte el lunes del actor mexicano Alexis Ortega, quien hizo el doblaje en español de Peter Parker para la saga de ‘Spider-Man’, interpretado por Tom Holland.

«Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio”, señaló en redes sociales los Premios de Doblaje Latino Animado (ALDA, en inglés), en el que lamentaron esta pérdida para el gremio.

Tras calificar como «increíble» la trayectoria del artista de 38 años de edad, ALDA recordó que Ortega comenzó su carrera en 2013.

El portal especializado en doblaje World Dubbing News también se sumó a las condolencias y expresó su solidaridad con su familia, amigos y colegas en este «momento tan difícil».

En meses recientes, Alexis Ortega sumó su talento al canal de MrBeast, expandiendo el alcance del doblaje en YouTube (IG)Instagram

La plataforma de fanáticos de animación ‘Cartoons On The Moon’ también anunció «con gran dolor» la pérdida de la voz de grandes héroes en el mundo de la animación.

«Con gran dolor, lamentamos informar que el actor de doblaje latino, Alexis Ortega, ha fallecido a los 38 años de edad», manifestó la colectividad en redes sociales.

Ortega se consolidó como un referente de la cultura pop latinoamericana por dar voz al actor británico, Holland, en las películas ‘Capitán América: Civil War’, ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Avengers: Infinity War’.

Además de dar vida a una de las estrellas más queridas del universo de Marvel en México, Ortega participó en producciones como ‘Star Wars: Rogue One’, ‘Cars 3’, ‘Finding Dory’ o ‘Big Hero 6’, al ser la voz de Tadashi Hamada.

De igual forma el actor destacó en la exitosa producción de Netflix ‘Luis Miguel: La Serie’, en la que interpretó a Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, y en ‘La Casa de las Flores’, el programa creado por el cineasta Manolo Caro, y en el que dio vida a Federico ‘DJ Freddy’ Limantour.