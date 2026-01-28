Borrasca Kristin sacude España: vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid (EFE).- La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será «efímera», pero «profunda», y dejará hoy una jornada «muy adversa», con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que «podrían dificultar el tráfico».

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras explicar que atravesará «rápidamente» la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares.

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Portugal, «este miércoles estamos bajo la influencia de la borrasca Kristin, pequeña pero muy profunda», formada en las últimas horas frente al país vecino.

Será de vida «efímera» porque el jueves «ya se habrá alejado».

Pese a ello, el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y el jueves volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, ha añadido.

Tras Kristin seguirán llegando en los próximos días nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes.

La borrasca Kristin pasará por la península de oeste a este dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, «incluso huracanadas».

«En algunos puntos pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles», ha advertido del Campo.

La presencia de aire frío dejará nieve en cotas bajas del norte y del centro de la península a partir de unos 600-800 metros aunque la cota irá subiendo por la tarde.

Las carreteras podrán verse afectadas

La mezcla entre el viento y la nieve podrá generar ventiscas que reduzcan la visibilidad dificultando el tráfico. «Es importante consultar el estado de las carreteras», ha añadido Rubén del Campo.

En el sur de Andalucía, las lluvias serán localmente fuertes y persistentes.

El portavoz de la Aemet ha pedido además precaución por el estado de la mar. «Atención al temporal marítimo, que será este miércoles muy importante», ha advertido.

Habrá olas de más de 8 metros en Galicia y más de 6 metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho, en Cádiz.

Las temperaturas serán más bajas que ayer en el norte peninsular.

El jueves se habrá alejado la borrasca

El jueves ya se habrá alejado la borrasca, pero el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio.

Lloverá en Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera. Habrá precipitaciones abundantes en el sur de Galicia y en zonas montañosas de Andalucía, donde podrán ser fuertes y persistentes.

En el Cantábrico también podrán ser chubascos fuertes con tormenta y granizo en algunos casos.

La cota de nieve subirá por encima de 1.500 metros salvo en el noroeste, donde quedará en torno a unos 1.300 metros.

Los vientos serán intensos en zonas del norte, este y tercio sur de la península; también en zonas de montaña del resto del país, con un temporal marítimo importante un día más en Galicia y costas del sur del Mediterráneo.

Las temperaturas subirán «notablemente»; Bilbao podría rondar los 20° y Murcia superar incluso los 25°.