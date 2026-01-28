Lo más reciente de WhatsApp en cuanto a protección de privacidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma WhatsApp presentó este jueves una nueva función de seguridad llamada “Ajustes estrictos de la cuenta”, diseñada para ofrecer una protección reforzada a usuarios que puedan estar expuestos a ciberataques altamente sofisticados, como periodistas, figuras públicas y defensores de derechos humanos.

La plataforma reiteró que la privacidad sigue siendo uno de sus pilares fundamentales, destacando que todas las conversaciones cuentan con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, lo que garantiza que los mensajes solo puedan ser leídos por quienes participan en la conversación.

Sin embargo, reconoció que ciertos usuarios requieren medidas adicionales frente a amenazas digitales poco frecuentes pero muy avanzadas.

Sobre la nueva función

Si activas esta función, ciertos ajustes de la cuenta quedarán restringidos al máximo y se limitará el funcionamiento de WhatsApp en algunos aspectos, ya que, por ejemplo, se bloquearán los archivos adjuntos y multimedia de personas que no estén guardadas como contactos.

Para activar los ajustes estrictos de la cuenta, que se implementarán gradualmente durante las próximas semanas, ve a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas.

La función Ajustes estrictos de la cuenta es una de las muchas herramientas que estamos desarrollando para protegerte de las amenazas cibernéticas más sofisticadas.

También implementamos internamente un lenguaje de programación llamado Rust para proteger tus fotos, videos y mensajes de amenazas como el spyware, para que puedas compartir y chatear con confianza.