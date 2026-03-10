Los Ángeles se viste de cine: preparativos de los Óscar 2026 en Hollywood

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La sesión de embellecimiento del bulevar de Hollywood para recibir a las luminarias en la 98 edición de los Óscar ha comenzado en Los Ángeles con la construcción de un escenario que requiere decenas de obreros, grandes grúas y largas cortinas, que hacen parte de una producción que el año pasado costó cerca de 60 millones de dólares.

Los trabajos para la entrega de los premios de la Academia el próximo 15 de marzo iniciaron la semana pasada, con el cierre de un tramo del Paseo de la Fama de Hollywood para dar paso a un andamiaje de película que recuerda tanto a residentes como turistas que la ciudad alberga la meca del cine.

El desplazamiento de maquinaria pesada para levantar la carpa, que acogerá la alfombra de unos 300 metros que recorre un tramo de la calle y termina en las escaleras del Teatro Dolby, se ha convertido en una atracción más para quienes se acercan a este lugar.

“Es increíble”, dice a EFE el panameño Rodolfo Castillo, que se encuentra de visita con su familia en Los Ángeles. “No pensé que detrás de esos premios hubiera tanto trabajo, eso no se ve en televisión”, agrega.

El turista aprovechó para tomarse fotos en las escalinatas del teatro Dolby, donde se entregarán las estatuillas y que ya está adornado con cortinas doradas, que se encuentran recogidas pero se extenderán el día de la ceremonia escondiendo los locales del centro comercial Ovation, donde está ubicado el recinto.

El teatro, originalmente nombrado como el Teatro Kodak, se construyó en 2001 específicamente para recibir anualmente a los Premios de la Academia, con un auditorio que cuenta con 3.400 butacas y tiene un enorme escenario y una acústica adaptada para la premiación que este año será presentada por segundo año consecutivo por Conan O'Brien.

El año pasado el coste total de la ceremonia de los Óscar se calculó en 57.7 millones, una cifra que incluye la construcción del escenario que acogerá la alfombra, según el sitio WalletHub.

La inversión de este año puede superar los 60 millones de dólares, en una ceremonia rodeada de expectación en la que las películas ‘Sinners’ (‘Los Pecadores’) y ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’) parten como favoritas con 16 y 13 nominaciones, respectivamente.

Esperan ganar sin estar nominados

El gran montaje obliga todos los años a los vendedores y artistas callejeros que buscan el sustento en este pequeño tramo a trasladarse a otras áreas o incluso a tomarse vacaciones obligadas. Pero este 2026, los afectados han decidido quedarse con la esperanza de que la celebración de los Óscar les deje una mayor ganancia.

“Normalmente nos tomamos las dos semanas que se lleva esto de descanso, pero debido a la situación hay que trabajar, porque este año no ha sido muy benévolo”, cuenta a EFE Rafael Gil, vendedor ambulante que lleva 13 años con un negocio de fruta en una de las esquinas donde se construye el andamiaje.

Al igual que Gil, el dueño de dos serpientes que cobra alrededor de 10 dólares a los turistas por tomarse fotos junto a los animales dijo a EFE que irá todos los días al bulevar y no tomará ningún descanso por los Óscar.

“Es una buena época porque aunque se reduce el acceso, los turistas no dejan de venir, les gusta mirar de cerca lo que pasa y eso es bueno para nosotros”, agrega el trabajador, un artista de Argentina que busca suerte en Hollywood.

Incluso los miembros de una iglesia cristiana se han hecho presentes para repartir volantes entre los transeúntes que pasan hacia el teatro Chino y El Capitán, otros de los sitios simbólicos de Hollywood afectados por la construcción.

Las calles aledañas también serán cerradas para dar paso a las limusinas en las que suelen llegar los invitados a la gala, que este año contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española ‘Sirât’, la brasileña ‘El agente secreto’ ('O agente secreto') o la noruega ‘Valor Sentimental’ ('Sentimental Value