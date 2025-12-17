Los Oscars se mudan a YouTube a partir del 2029

Publicado por AP Creado: Actualizado:

En un cambio radical para uno de los eventos más importantes de la televisión, los Premios Oscars dejarán ABC y comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, anunció el miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

ABC continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028. Ese año se celebrará la entrega número 100 de los Oscar.

Pero a partir de 2029, YouTube conservará los derechos globales para transmitir los Oscar hasta 2033. YouTube será efectivamente el hogar de todo lo relacionado con los Oscar, incluida la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones al Oscar.

“Estamos encantados de firmar una alianza global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declararon el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor. “La Academia es una organización internacional, y esta alianza nos permitirá ampliar el acceso a su trabajo a la mayor audiencia mundial posible, lo cual beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica”.

Si bien las principales ceremonias de premios han incorporado colaboraciones de streaming, el acuerdo con YouTube marca el primero de los cuatro grandes premios (los Oscar, los Grammy, los Emmy y los Tony) en abandonar por completo la televisión abierta. Pone una de las transmisiones más vistas, fuera de la NFL, en manos de Google. YouTube cuenta con unos 2 mil millones de espectadores.

Los Premios de la Academia se transmitirán gratis en todo el mundo por YouTube, además de para los suscriptores de YouTube TV. Estarán disponibles con audio en varios idiomas y subtítulos.

No se revelaron los términos financieros.

“Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística”, afirmó Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube. “Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, a la vez que se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar”.

La cadena ABC, propiedad de Walt Disney Co., ha sido la emisora de los Oscar durante casi toda su historia. NBC los televisó por primera vez en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961. Salvo entre 1971 y 1975, cuando NBC volvió a emitir el programa, los Oscar se han transmitido por ABC.

“ABC ha sido la orgullosa sede de los Oscar durante más de medio siglo”, declaró la cadena en un comunicado. “Esperamos con ansias las próximas tres transmisiones, incluyendo la celebración del centenario de la gala en 2028, y le deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo”.

Los Premios Oscar de 2025 fueron vistos por 19,7 millones de espectadores en ABC, un ligero aumento respecto al año anterior.