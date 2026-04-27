Arquidiócesis de Santiago presentará premier película Triunfo del Corazón

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La Arquidiócesis de Santiago de Los Caballeros y su emisora Radio Luz , invitan al estreno de la película ´´ Triunfo del Corazón´´ , el miércoles 29 de abril a las 8:00 de la noche en el Centro León , con el objetivo de generar reflexión a través del cine católico.

El filme es una invitación a meditar sobre la fe, el sacrificio y la esperanza en medio de la adversidad, inspirado en la historia de San Maxmiliano Kolbe , quien entrego su vida en un acto de amor y solidaridad.

´´ Este estreno es muy importante para todos los fieles católicos y público en general, por el gran mensaje que deja la producción, dirigida por Anthony D´Ambrosio´´, expresó el padre Pablo Ariel López, director de la emisora.

Además, la película presenta una narrativa visual, que aportan una experiencia conmovedora y de gran valor histórico, al tiempo de inspirar a la audiencia que asista a la premier y los días que permanecerá en cartelera , de acuerdo al sacerdote, coordinador de la actividad cultural.

A la proyección de la película cristiana, iniciativa innovadora de la dirección de Radio Luz 93.7 FM, se espera la asistencia de líderes católicos, fieles de la provincia y la región cibaeña, asi como seguidores del cine cristiano; ´´ es una actividad que reafirma el compromiso de la emisora con sus oyentes, ofreciéndole contenido que fortalezcan la fe y la cultura´´.

Los interesados en adquirir las boletas pueden comunicarse a las oficinas de la Arquidiócesis de Santiago de Los Caballeros, Liberarías Paulinas y en la estación radial .

Sobre Maximiiano Kolbe:

Fue un sacerdote polaco y radioaficionado de los medios de comunicación y publicaciones para evangelizar. Fundó y supervisó un complejo religioso ´´ Ciudad de la Inmaculada´´ , ubicado cerca de Varsovia y donde estableció una monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radioaficionados. Fue canonizado en 1982 por el papa Juan Pablo II y se le considera como el santo patrón de los operadores de la radio.