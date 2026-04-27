¿Qué opciones tiene un conductor si considera que la multa impuesta por Digesett es injusta?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En República Dominicana, un conductor que considere injusta una multa impuesta por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) tiene varias opciones legales amparadas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Primero, puede verificar la infracción en línea a través del sistema de consulta de multas de la Procuraduría General de la República, ingresando su número de cédula o la placa del vehículo. Esto permite confirmar la validez y detalles de la sanción.

Si entiende que la multa fue aplicada de manera incorrecta, la pieza otorga el derecho a impugnar la infracción ante el Tribunal de Tránsito o Tribunal de Paz correspondiente. Allí puede presentar un recurso de oposición, explicando las razones y aportando pruebas como fotografías, testigos o documentos.

La normativa establece el juez evaluará la legalidad de la sanción y decidirá si se mantiene o se anula. En caso de que el tribunal confirme la multa, el conductor aún puede apelar ante instancias superiores, como el Tribunal Superior Administrativo.

En conclusión, las multas de tránsito no son definitivas hasta que el conductor las acepte o un juez las ratifique. El proceso de oposición garantiza el derecho a la defensa y evita sanciones indebidas, siempre que se cumplan los plazos y se presenten las pruebas necesarias.