Daniel Sánchez: "La mujer es la que va a liderar el siglo 21"

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El periodista Daniel Sánchez aseguró que la mujer es quien liderará los espacios de poder en este siglo 21 y consideró que en los países donde las féminas han alcanzado pleno desarrollo las sociedades han avanzado mucho más.

Durante una visita al periódico Hoy, Sánchez, que está en proceso de formación del Partido Nacional Duartiano ante la Junta Central Electoral, indicó que Finlandia, Suecia y Noruega "son más educados, progresistas, desarrollados", por el empoderamiento de las mujeres.

Sánchez indicó que a las mujeres dominicanas se les debe dar más espacios en posiciones de poder y que la discriminación laboral debe ser erradicada. Para ello, dijo que en dicha organización emergente se trabajará "mano a mano con la mujer".

Daniel Sánchez también es periodista y llama a la mujeres a empoderarse.

"La mujer ha alcanzado espacios, pero no de dirección. Una mujer puede trabajar, pero laboralmente en los espacios de poder todavía como que no se confía en la mujer y con eso es que debemos acabar, con esos prejuicios sociales", dijo.

Al responder sobre las razones por las que las mujeres son mayoría en las universidades, no así en los puestos de trabajo, Sánchez dijo que en la sociedad dominica prevalece "mucho prejuicio" y "conformismo", ya que "muchas mujeres, si el hombre provee, se quedan en el hogar a cuidar los hijos, pero esa no es la mujer del futuro, esa es la mujer del pasado. La mujer de ahora quiere cuidar a sus hijos pero también trabajar, ellas no se conforman con ser madres de familia".

En esa tesitura, consideró que en República Dominicana existen mujeres con capacidades para gobernar la nación, como ha sucedido con otros países. "¿Por qué no puede ser presidenta de la República?", cuestionó, al citar algunas de las mujeres empresarias y políticas que, según parecer, están preparadas para ocupar la primera posición en el Estado.

Sánchez también manifestó que debe detenerse la ola de violencia que se ha desatado contra las féminas.

"Esas mujeres que están muriendo ahora, lamentablemente víctimas de sus exparejas, son las mártires de esta revolución; no feminista, sino una revolución social, porque en todos los procesos sociales hay quienes, lamentablemente, pierden la vida", aseveró el líder de esa entidad política.

Durante la entrevista, el periodista también criticó algunas de las políticas públicas que ha desarrollado el gobierno del presiente Luis Abinader durante los últimos años, especialmente aquellas que tienen que ver con el gasto público.