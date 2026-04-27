Día Mundial de la Seguridad Laboral: errores comunes que ponen en riesgo tu vida en el trabajo

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Cada 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una fecha establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y respaldada por la ONU para promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

La jornada coincide con la conmemoración internacional de los trabajadores fallecidos y lesionados, impulsada por el movimiento sindical, y busca llamar la atención sobre los riesgos que aún persisten en los entornos laborales.

Entre los errores más comunes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores se encuentran la sobrecarga de tareas y las jornadas extensas, que generan fatiga y aumentan la probabilidad de accidentes. También la falta de claridad en las funciones, que provoca confusión y errores operativos, y la ausencia de equipos de protección personal como cascos, guantes, mascarillas o arneses, que expone a riesgos físicos, químicos y biológicos. A ello se suman los entornos psicosociales negativos, caracterizados por estrés, falta de apoyo y procesos injustos, que afectan tanto la salud mental como la física.

La OIT advierte además sobre riesgos emergentes vinculados a las nuevas tecnologías, como la nanotecnología y la biotecnología, cuyos efectos aún no están plenamente estudiados. Los cambios organizativos, como los recortes de personal, intensifican la carga laboral y aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores. La migración laboral y la economía informal también representan desafíos, pues muchos empleados en estas condiciones carecen de protección adecuada y acceso a seguridad social.

La seguridad laboral no depende únicamente de leyes o equipos, sino también de un entorno psicosocial saludable. Gobiernos, empleadores y trabajadores tienen responsabilidades compartidas: crear políticas, garantizar espacios seguros y cumplir medidas preventivas. Ignorar estos aspectos puede costar vidas y afectar la productividad de las empresas.