La arriesgada acción que hizo Charlize Theron para promocionar su película "Apex"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de la campaña de su nueva película "Apex" de Netflix, la actriz Charlize Theron escaló una pared de roca instalada en pleno Times Square, en Nueva York.

El acto no fue casual: "Apex" es un thriller de supervivencia con fuertes dosis de acción física, por lo que la dinámica buscó reflejar la intensidad del filme y la preparación que requiere su personaje.

Así lo destacó el medio internacional El Universal.

Charlize Theron escala en Times Square para promocionar "Apex"

Theron, conocida por realizar muchas de sus propias escenas de riesgo en cintas como "Mad Max: Fury Road" o "Atomic Blonde", se mostró segura y en control durante la escalada.

El momento fue captado por turistas y medios que se encontraban en la zona.

El evento se convirtió en un espectáculo público y en una estrategia de marketing efectiva, ya que se viralizó en redes sociales.