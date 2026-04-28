Así puedes sacar tu cédula sin importar tu fecha de nacimiento

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aunque la Junta Central Electoral (JCE) establece que la renovación de la cédula debe hacerse en el mes de tu cumpleaños, existe una alternativa para quienes necesitan obtenerla antes.

El presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, informó que los ciudadanos pueden acudir a centros habilitados en horarios específicos, incluso sin importar su mes de nacimiento.

¿Cuándo puedes ir antes de tu mes?

La JCE habilitó los llamados centros de servicio continuo, que operan las 24 horas.

De 7:00 a. m. a 11:00 p. m.: se atiende por mes de cumpleaños

De 11:00 p. m. a 7:00 a. m.: puedes acudir sin importar tu mes, pero con cita previa

¿Dónde están estos centros?

Funcionan en varias localidades del país, entre ellas: La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona

Estos centros operan todos los días, incluyendo fines de semana y feriados.

Según explicó Jáquez Liranzo, la cita previa es obligatoria en:

Los centros continuos solo en horario nocturno (11:00 p. m. a 7:00 a. m.)

Centros ubicados en plazas comerciales como Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall y Plaza Central

¿Cómo sacar la cita?

Debes ingresar al portal oficial de la JCE, completar tus datos y recibirás un comprobante digital con la fecha, hora y centro asignado.

¿Y si es tu primera cédula?

Si es la primera vez que la solicitas, puedes acudir a cualquier centro de cedulación sin importar tu fecha de nacimiento, en el horario correspondiente.

Sobre la nueva cédula

La nueva cédula de identidad de la República Dominicana forma parte de un proyecto nacional de renovación tecnológica cuyo objetivo es emitir aproximadamente 9.4 millones de cédulas a ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes legales, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La JCE ha informado que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Durante el período de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el proceso de sustitución.