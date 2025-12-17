Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP reapertura sus salas este 18 de diciembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Caribbean Cinemas eleva su propuesta de entretenimiento con la apertura, este jueves 18 de diciembre, de una experiencia VIP completamente renovada, ofreciendo mayor comodidad, exclusividad y un servicio totalmente personalizado, pensado para quienes buscan vivir el cine a otro nivel en Caribbean Cinemas VIP Novo-Centro.

La nueva experiencia VIP incluye asientos reclinables en piel con mesa para servicio en el asiento, área lounge ideal para relajarse antes de cada función, kioscos de autoservicio que agilizan la compra de boletos, así como mantas y almohadas para disfrutar las películas con mayor confort.

Además, ofrece un menú extendido de alimentos y bebidas con servicio directo a su asiento, full bar y un ambiente más privado, acompañado de una atención rápida y enfocada en los detalles.

La programación de este jueves 18 de diciembre incluye a Avatar: Fire and Ash, entre otras películas que serán parte de la cartelera de esta semana.

Con estas innovaciones, Caribbean Cinemas reafirma su compromiso de brindar la más alta calidad cinematográfica, junto a la comodidad y el trato especial que cada amante del séptimo arte se merece.

Caribbean Cinemas VIP Novo-centro contará con una sala Altice 3D, sistema de proyección y sonido de última generación y tandas lunes a viernes desde las 4:00 de la tarde, fines de semana y días feriados desde las 3:00 de la tarde.

Para horarios y preventa de boletas consultar caribbbeancinemas.com