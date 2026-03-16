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Dos estatuillas

“Frankenstein” suma dos premios Óscar en maquillaje, estilismo y vestuario

El premio a maquillaje y estilismo fue entregado a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

Frankenstein de Guillermo del Toro: el final explicado de la película que domina en Netflix

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La película “Frankenstein” continúa acumulando reconocimientos en la 98.ª edición de los Premios Óscar, al obtener dos galardones en categorías técnicas: mejor maquillaje y estilismo de cabello, y mejor vestuario.

El premio a maquillaje y estilismo fue entregado a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, mientras que el de vestuario recayó en Kate Hawley. Ambos reconocimientos fueron anunciados por la editora de Vogue, Anna Wintour, y la actriz Anne Hathaway, quienes también posaron entre bastidores durante la gala en el Dolby Theatre de Hollywood.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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