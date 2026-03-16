“Frankenstein” suma dos premios Óscar en maquillaje, estilismo y vestuario

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La película “Frankenstein” continúa acumulando reconocimientos en la 98.ª edición de los Premios Óscar, al obtener dos galardones en categorías técnicas: mejor maquillaje y estilismo de cabello, y mejor vestuario.

El premio a maquillaje y estilismo fue entregado a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, mientras que el de vestuario recayó en Kate Hawley. Ambos reconocimientos fueron anunciados por la editora de Vogue, Anna Wintour, y la actriz Anne Hathaway, quienes también posaron entre bastidores durante la gala en el Dolby Theatre de Hollywood.