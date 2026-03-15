Amy Madigan gana el Óscar a mejor actriz de reparto por “Winners”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz Amy Madigan se alzó con el premio Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película “Winners”.

El anuncio fue realizado por la también ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, quien destacó la fuerza y sensibilidad del papel de Madigan en el filme.

La gala celebró con entusiasmo este reconocimiento, que consolida la trayectoria de Madigan como una intérprete versátil y comprometida con personajes de gran impacto emocional.