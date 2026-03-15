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Primera ganadora de la noche

Amy Madigan gana el Óscar a mejor actriz de reparto por “Winners”

El anuncio fue realizado por la también ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, quien destacó la fuerza y sensibilidad del papel de Madigan en el filme

Amy Madigan

Amy Madigan

Lency Alcántara
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La actriz Amy Madigan se alzó con el premio Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película “Winners”. 

El anuncio fue realizado por la también ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, quien destacó la fuerza y sensibilidad del papel de Madigan en el filme.

La gala celebró con entusiasmo este reconocimiento, que consolida la trayectoria de Madigan como una intérprete versátil y comprometida con personajes de gran impacto emocional.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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