Primera ganadora de la noche
Amy Madigan gana el Óscar a mejor actriz de reparto por “Winners”
El anuncio fue realizado por la también ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, quien destacó la fuerza y sensibilidad del papel de Madigan en el filme
La actriz Amy Madigan se alzó con el premio Óscar a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película “Winners”.
El anuncio fue realizado por la también ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, quien destacó la fuerza y sensibilidad del papel de Madigan en el filme.
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La gala celebró con entusiasmo este reconocimiento, que consolida la trayectoria de Madigan como una intérprete versátil y comprometida con personajes de gran impacto emocional.