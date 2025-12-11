Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se reúnen para la precuela de 'Los Juegos del Hambre'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a la saga.

Los actores de Los Juegos del Hambre aparecerán en la próxima película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. Según The Hollywood Reporter, ambos actores repetirán sus papeles originales: Lawrence como Katniss Everdeen y Hutcherson como Peeta Mellark, probablemente apareciendo en un flashforward.

Al final de Los Juegos del Hambre: Sinsajo — Parte 2 (2015), Katniss y Peeta estaban casados y tenían hijos.

Ambos actores interpretarán los papeles que los lanzaron a la fama, y aunque por el momento se desconocen detalles acerca de su aparición, se presume que se tratará de un ‘flashforward’ o adelanto en el tiempo, de acuerdo con la revista especializada.⁣

Esta nueva entrega de ‘Los Juegos del Hambre’, prevista para noviembre de 2026 por medio de Lionsgate, regresará al pasado para adentrarse en el distópico mundo de Panem 24 años antes del comienzo del primer libro de la saga, cuya adaptación cinematográfica fue protagonizada por Lawrence y Hutcherson.⁣

La nueva película cuenta con un elenco numeroso y estelar que incluye a Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang, Edvin Ryding, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter, Iris Apatow y Ralph Fiennes, quien interpretará al villano Presidente Snow.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha se estrena en cines el 20 de noviembre de 2026.