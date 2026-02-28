Jim Carrey reaparece en los Premios César y su físico acapara todas las miradas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

París.– La reaparición pública de Jim Carrey volvió a colocarlo en el centro de la conversación digital. Su presencia en la edición número 51 de los Premios César, celebrados en el teatro Olympia de París, no solo destacó por el reconocimiento a su trayectoria, sino también por el intenso debate que generó su cambio físico, comparado por usuarios en redes sociales con imágenes de años anteriores.

En plataformas como X, Instagram y TikTok circularon montajes con fotografías de sus últimas apariciones, acompañados de comentarios que iban desde la sorpresa hasta especulaciones sin fundamento. Algunos compararon su aspecto actual con el de alfombras rojas pasadas, mientras otros defendieron su derecho a envejecer lejos de los estándares de Hollywood.

Más allá del ruido digital, el actor recogió un César de honor y ofreció un discurso cargado de reflexión y humor. “Cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor”, afirmó, asegurando que el artista le da forma desde el “fondo de su corazón”.

El comediante, nacido en Canadá y nacionalizado estadounidense, dedicó el galardón a su padre, a quien definió como “el hombre más gracioso” que jamás conoció. También recordó a sus antepasados que emigraron desde Saint-Malo (Francia) hacia Canadá, y vinculó simbólicamente ese viaje familiar con el trofeo cúbico que sostenía en sus manos.

“Es quizás lo que mi familia buscaba”, expresó sobre la estatuilla, asegurando que con ella estaba haciendo la “cuadratura del círculo” iniciada generaciones atrás.

Carrey, de 64 años, también se atrevió a pronunciar parte de su discurso en francés. Con evidente esfuerzo y su característico sentido del humor, preguntó al público: “¿Cómo estuvo mi francés? ¿Más que mediocre, no?”, provocando risas en el auditorio.

Durante la gala, marcada por guiños y homenajes a su carrera, el actor francés Benjamin Lavernhe sorprendió en la apertura al transformarse en el icónico personaje de The Mask, vestido de amarillo y bailando en el escenario.

La actriz Camille Cottin, presidenta de la ceremonia, fue la encargada de presentar el premio y destacó la capacidad de Carrey para “estirar su cara más allá de la gravedad y de la dignidad, a veces”, elogiando su “técnica sobrenatural”.

El protagonista de clásicos como The Truman Show y Ace Ventura: Pet Detective cerró su intervención con un mensaje optimista: “La vida es parodia. Si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero. Es difícil, pero hay que intentarlo”.

Con información de EFE.