Netflix: Estas fueron las películas y series que marcaron el año en el 2025

El 2025 fue un año clave para el entretenimiento en streaming y Netflix volvió a consolidarse como uno de los grandes protagonistas.

A lo largo de los últimos meses, la plataforma lanzó películas y series que no solo dominaron las conversaciones en redes sociales, sino que también marcaron tendencias, rompieron récords de audiencia y dejaron huella en la cultura popular.

A continuación, repasamos las producciones de Netflix que definieron el año y conquistaron a millones de espectadores, según el portal Tudum.

Una mirada retrospectiva a lo mejor y más comentado del 2025

Joyas ocultas de 2025: películas y series que quizás te hayas perdido

Todos esos finales impactantes, explicados



Si esos spoilers te dejaron con ganas de más, estás justo donde necesitas estar.

Desde la partida de ajedrez política de Zero Day hasta el cautivador encanto de Sirens , 2025 ha sido un torbellino de historias cautivadoras y finales impactantes.

Black Rabbit nos mantuvo en vilo, la temporada 9 de Love Is Blind llevó el romance por caminos inesperados y Straw nos ofreció suspenso en todo momento.

A continuación, profundiza en los detalles de las increíbles revelaciones y sorpresas que nos tuvieron enganchados todo el año.

El Juego del Calamar 3

Explicación del final de la temporada 3 de El Juego del Calamar: ¿Quién gana el Juego del Calamar?

El jugador 222, también conocido como el bebé de Jun-hee, gana el Juego del Calamar tras una angustiosa ronda final. El último juego de la serie es el Juego del Calamar Celestial, que requiere que los jugadores se desplacen por tres torres separadas: una con forma de cuadrado, otra de triángulo y otra de círculo.

En cada torre, los jugadores deben empujar al menos a un participante fuera de la estructura; para que las muertes en la segunda y tercera torre cuenten, un jugador debe presionar un botón en el suelo para comenzar oficialmente la ronda. Las muertes fuera de una ronda oficial no cuentan.

Las complicadas reglas de Sky Squid Game son las que finalmente llevan a la bebé a la victoria. A lo largo del juego, Gi-hun protege a la bebé mientras otros jugadores, incluido su padre Myung-gi (Yim Si-wan), intentan matarla. "Si tuviera que describir el objetivo final de Myung-gi, sería 'tomar todo el dinero que pueda'", le dice Yim a Tudum. "Está pidiendo demasiado, y eso se debe a su avaricia".

Gi-hun logra proteger al bebé de la violencia durante las dos primeras partes de la ronda.

Pero la situación, ya de por sí peligrosa, se intensifica en la tercera torre, cuando solo quedan Gi-hun, Myung-gi y el bebé. Gi-hun y Myung-gi se enzarzan en una pelea que se convierte en una visceral pelea a cuchillo.

Myung-gi quiere eliminar al bebé y quedarse con el premio, pero Gi-hun no se detendrá ante nada para frustrar sus planes y proteger al bebé. Finalmente, ambos hombres caen de la tercera torre.

Gi-hun los mantiene con vida agarrándose al borde de la torre con una mano y a una chaqueta que Myung-gi llevaba en la otra. La chaqueta se rasga y Myung-gi cae muerto.

Pero en medio de la tensión, nadie se acordó de presionar el botón para iniciar la ronda, así que la muerte de Myung-gi no cuenta. Todo es culpa de Gi-hun y el bebé.

Gi-hun tiene tres opciones. Puede presionar el botón y matar al bebé, convirtiéndose en dos veces ganador de El Juego del Calamar con un remordimiento de supervivencia aún mayor.

Podría no hacer nada y condenarse a sí mismo y al bebé por su inacción. O podría presionar el botón, terminando así su vida y permitiendo que el bebé viva y gane.

Elige la tercera opción. En sus últimos momentos, Gi-hun da un discurso apasionado al Líder y a los VIP presentes. Les recuerda que los jugadores no son "caballos", son humanos.

Para Lee Jung-jae, el sacrificio de Gi-hun tenía todo el sentido. El protagonista de El Juego del Calamar es un padre que entró al juego distanciado de su hija, y, como dice el actor, «Es casi como si Gi-hun estuviera mirando a su propia hija».

El director Hwang explica que el bebé también representa el redescubrimiento de la humanidad y la conciencia del Jugador 456.

Durante la producción, el creador comenzó a reflexionar sobre su propia vida y a considerar qué tipo de persona quería ser: pesimista u optimista.

"Con el tiempo llegué a creer que, por muy desesperanzado y oscuro que parezca el mundo, quizás aún tengamos una oportunidad si encontramos un atisbo de esperanza en nuestro interior", afirma.

“En lugar de buscar algo de o en los demás, espero que podamos reflexionar sobre nuestros propios valores y si tenemos fe en nosotros mismos, para que podamos aprovechar lo bueno que llevamos dentro”, continúa.

“Esa es la lección que espero que los espectadores tengan después de ver la tercera temporada”.

Stranger Things 5 : Todo lo que necesitas saber

Stranger Things 5

La quinta y última temporada comienza en el otoño de 1987.

Hawkins está conmocionado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna —dice la sinopsis oficial—. Pero ha desaparecido, sin que se conozcan su paradero ni sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace un temor intenso y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán que todos —todo el grupo— se unan, una última vez.

Matt y Ross Duffer le contaron previamente a Tudum que escribieron un documento de mitología de 25 páginas para Netflix, ya en la primera temporada, que profundiza en la historia del Mundo del Revés. "Pensamos: 'Sabemos más o menos qué ocurre en el Mundo del Revés, pero queremos que sea incognoscible. Queremos que sea misterioso'", explicó Matt Duffer. "Pero nos dijeron: 'Sí, ¿pero puedes escribirlo?'. Y así lo escribimos todo".

Imágenes de la serie

Si bien el público aprendió bastante sobre el Mundo del Revés en la temporada 4, definitivamente hay más por venir en Stranger Things 5. "Hemos postergado un par de las últimas preguntas que se responden en ese documento para tener algunas revelaciones importantes en la temporada 5", dijo Ross Duffer durante la Semana Geeked en junio de 2022. "Y eso realmente afectará el tema de la temporada 5".

Continuará, según parece…

Y mientras esperan el regreso del espectáculo, ¿les sugerimos un viaje a Nueva York para ver la obra nominada al Tony , Stranger Things: The First Shadow, en Broadway? ¿O ir a Londres para verla en el West End? La obra original se estrenó el 14 de diciembre de 2023 en el Teatro Phoenix.

¿Cuáles son las fechas de lanzamiento de Stranger Things 5 ?

Stranger Things 5 se estrenará en tres volúmenes este otoño: cuatro episodios ya disponibles, tres episodios en Navidad y el episodio final en Nochevieja. Cada volumen se estrena a las 17:00 PST