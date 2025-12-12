Vivir
La cartelera de Netflix viene potente, conoce lo nuevo que trae la plataforma
Netflix arranca una nueva temporada cargada de estrenos, sorpresas y producciones originales que prometen conquistar a todos los gustos.
Desde series que rompen esquemas hasta películas esperadas y documentales reveladores, la plataforma prepara un catálogo renovado para que no te falte qué ver.
Esto es lo nuevo que llega a Netflix y que no querrás perderte.
Solar Opposites: Temporadas disponibles el lunes
Obligados a huir cuando su planeta explota, unos extraterrestres se estrellan en la Tierra y tratan de adaptarse a un mundo desconocido: los suburbios de Estados Unidos.
El Gran Diluvio: Estreno el 19 de diciembre
En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.
Moonhaven: Estreno el miércoles
Cuando la piloto terrestre Bella llega a una comunidad lunar, se ve envuelta en una conspiración que intenta controlar la tecnología destinada a salvar a la humanidad.
Las esposas cazadoras: Estreno el lunes
Sophie se muda de Nueva Inglaterra al este de Texas. Ahí, queda atrapada en la órbita de una mujer de la alta sociedad, donde un cónclave de amas de casa guarda secretos mortales.
Jake Paul vs. Anthony Joshua: Evento en vivo el 19 de diciembre a las 9:00 p. m. (hora estándar del Atlántico)
Jake Paul, el hombre que está revolucionando el boxeo, desafía a Anthony Joshua, la potencia de los pesos pesados, a una superpelea decisiva en vivo. De Most Valuable Promotions.
