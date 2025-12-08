"One Battle After Another" lidera las nominaciones a los Globos de Oro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La comedia negra "One Battle After Another" acumuló nueve nominaciones a los Globos de Oro el lunes, posicionando al thriller de Leonardo DiCaprio como uno de los favoritos en el camino de Hollywood hacia los Premios de la Academia.

La película, dirigida por Paul Thomas Anderson, está protagonizada por DiCaprio como un revolucionario fracasado que entra en acción cuando la vida de su hija corre peligro. La película de Warner Bros (WBD.O), abre nueva pestaña, competirá en la categoría de mejor película musical o comedia contra "Marty Supreme" y "Bugonia", entre otras.

El drama familiar noruego "Sentimental Value" obtuvo ocho nominaciones, justo por delante de la película de terror sobrenatural "Sinners", con siete. Ambas fueron nominadas al premio a la mejor película dramática junto con la versión de Guillermo del Toro de "Frankenstein" y "Hamnet", una historia sobre la familia de William Shakespeare.