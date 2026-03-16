Brillando
Óscar 2026: “Sinners”, “Avatar: Fire and Ash” y “Frankenstein” brillan en la gala
En el apartado técnico, “Avatar: Fire and Ash” se llevó el galardón a mejores efectos visuales
La 98.ª edición de los Premios Óscar continúa dejando momentos memorables. La película “Sinners”, dirigida y escrita por Ryan Coogler, se convirtió en protagonista al ganar el premio a mejor guion original, su primer reconocimiento de la Academia, tras llegar con un récord de 16 nominaciones.
En el apartado técnico, “Avatar: Fire and Ash” se llevó el galardón a mejores efectos visuales, con el trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, reafirmando la saga como referente en innovación tecnológica.
Por su parte, “Frankenstein” obtuvo el Óscar a mejor diseño de producción, entregado por Sigourney Weaver y Pedro Pascal a Tamara Deverell y Shane Vieau. Con este triunfo, la película suma ya tres premios Óscar en la gala, consolidándose como una de las más premiadas de la noche.
Cine
Ryan Coogler gana su primer Óscar por el guion original de “Sinners”
Lency Alcántara