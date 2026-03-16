Óscar 2026: “Sinners”, “Avatar: Fire and Ash” y “Frankenstein” brillan en la gala

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La 98.ª edición de los Premios Óscar continúa dejando momentos memorables. La película “Sinners”, dirigida y escrita por Ryan Coogler, se convirtió en protagonista al ganar el premio a mejor guion original, su primer reconocimiento de la Academia, tras llegar con un récord de 16 nominaciones.

En el apartado técnico, “Avatar: Fire and Ash” se llevó el galardón a mejores efectos visuales, con el trabajo de Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, reafirmando la saga como referente en innovación tecnológica.

Por su parte, “Frankenstein” obtuvo el Óscar a mejor diseño de producción, entregado por Sigourney Weaver y Pedro Pascal a Tamara Deverell y Shane Vieau. Con este triunfo, la película suma ya tres premios Óscar en la gala, consolidándose como una de las más premiadas de la noche.