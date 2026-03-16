Ryan Coogler gana su primer Óscar por el guion original de “Sinners”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La 98.ª edición de los Premios Óscar reconoció al director y guionista Ryan Coogler con el galardón a mejor guion original por la película “Sinners”.

El anuncio fue realizado hace pocas horas, marcando un momento histórico en la carrera del cineasta, quien recibe por primera vez un premio de la Academia.