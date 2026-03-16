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Ryan Coogler gana su primer Óscar por el guion original de “Sinners”

El anuncio fue realizado hace pocas horas, marcando un momento histórico en la carrera del cineasta

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La 98.ª edición de los Premios Óscar reconoció al director y guionista Ryan Coogler con el galardón a mejor guion original por la película “Sinners”.

 El anuncio fue realizado hace pocas horas, marcando un momento histórico en la carrera del cineasta, quien recibe por primera vez un premio de la Academia.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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