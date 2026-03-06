Lo que pasará momentos antes por el 98 edición de los Óscar

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE pasará una serie previa de informaciones, que comenzará este sábado 7 y que se prolongará hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14.

Este es el listado de temas que se enviarán:

SÁBADO 7:



-- Jessie Bucley, por su papel en ‘Hamnet’ es la favorita a hacerse con el óscar a mejor actriz. (Infografía)

-- Timothée Chalamet parecía el incuestionable ganador de la estatuiola premio a mejor actor por ‘Marty Supreme’ hasta que Michael B. Jordan fue el elegido en los Actor Awards por ‘Los pecadores’ ('Sinners'). (Infografía)

-- Benicio del Toro busca su segundo Óscar por su trabajo en ‘Una batalla tras otra’ ('One Battle After Another'), con su compañero de reparto, Sean Penn, como gran contrincante.

DOMINGO 8:



– ‘Los pecadores’ ('Sinners') y ‘Una batalla tras otra’('One Battle After Another') son las principales candidatas al Óscar a mejor película. (Infografía)

-- Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’ ('One Battle After Another'), es el nombre que más suena para hacerse con el Óscar a mejor dirección. (Infografía)

-- La noruega 'Valor sentimental' (‘Sentimental Value’) se disputa el Óscar a mejor película internacional con la brasileña ‘El agente secreto’ ('O Agente Secreto') o la española ‘Sirat’.

LUNES 9:



-- ¿Cuánto éxito suelen tener las películas más nominadas? Repaso de los filmes que más nominaciones acumularon, pero que no siempre terminaronn ganando muchos premios (Infografía)

MARTES 10:



– El tramo del boulevard Hollywood que espera por un año la magia de los Óscar para dejar de ser cenicienta y asistir al baile. (Vídeo)

-- Presentación del Governors Ball, donde se desvelará el menú de la gala.

MIÉRCOLES 11:



- Entrevista con los productores de la gala de los Óscar, Raj Kapoor y Katy Mullan.

– La expansión del cine de habla no inglesa más allá de su categoría hacia las principales, acentuada desde ‘Roma’ en 2019 o ‘Parasite’ en 2020 hasta hoy.

JUEVES 12:



-- Desde hace meses a Hollywood se le reprocha su silencio sobre la situación política y los conflictos abiertos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La incógnita es saber si la gala de los Óscar mostrará el lado reivindicativo de la industria.

VIERNES 13:



-- Entrevista con Oliver Laxe, el director de ‘Sirat’, la película española que llega a los Óscar con dos nominaciones, a mejor película internacional y a mejor sonido.

SÁBADO 14:



-- El Dolby Theatre de Los Ángeles se prepara para acoger la gala de la 98 edición de los Premios Goya, con('Sinners' (‘Los pecadores’) como la gran favorita, con un récord de 16 nominaciones. (Vídeo)

A lo largo de la semana se mandarán además informaciones sobre la colocación de la alfombra roja, el ambiente en la ciudad, las últimas quinielas de favoritos o el listado completo de nominaciones.