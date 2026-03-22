"Me hicieron videos por comer": Fátima Bosch y la historia detrás del apodo: "Mis Hambre 2025"

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La actual Miss Universo, Fátima Bosch, volvió a generar conversación pública tras revelar que durante su estadía en Tailandia fue apodada “Miss Hunger 2025”, un episodio que expone las presiones y estereotipos que enfrentan las reinas de belleza en escenarios internacionales.

De acuerdo con Infobae, la modelo mexicana compartió la experiencia durante su participación en el foro Mujeres que Transforman, celebrado en El Salvador, donde habló sobre el escrutinio constante al que son sometidas las concursantes.

Apodo viral y críticas por su alimentación

Según detalló Infobae, la etiqueta surgió a partir de videos que circularon en redes sociales donde aparecía comiendo con naturalidad, algo que -dijo- llamó la atención de usuarios y medios.

“A mí me hicieron videos en Tailandia por comer. Se les hacía como extraño que las mujeres comiéramos, no sé por qué”, expresó Bosch.

La Miss Universo explicó que el apodo surgió porque mantiene una relación saludable con la comida y no restringe su alimentación.

“Yo comía. Entonces, yo como mucho y siempre lo voy a seguir haciendo, porque si yo me siento bien, llevo una dieta balanceada, hago mucho ejercicio”.

Reacciones en redes sociales

El medio también reseñó que TikTok se convirtió en uno de los principales espacios de discusión. Seguidores destacaron su seguridad y manejo de las críticas, mientras otros señalaron que continúa siendo blanco de ataques meses después de su coronación.

Entre los mensajes de apoyo publicados por usuarios se leen comentarios como:

“Nena, quisiéramos tu inteligencia para llevar todo y que nadie te derrote”.

“Su hate es bien forzado y cruel, hasta la fecha no la sueltan y pasaron meses”.

“Te amo Fati, nadie me hará odiarte”.

“Eres una Reina Grande e integral”.

Cuestionamientos en Harvard

Asimismo, Infobae informó que la polémica se extendió recientemente a Estados Unidos, tras su participación en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard.

Allí fue cuestionada sobre la legitimidad de su coronación en Miss Universo 2025, luego de que una estudiante pidiera públicamente su renuncia por presuntas irregularidades en el certamen.

“Por gente como tú es que la gente se cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”, respondió

Más adelante, la estudiante explicó que su intervención buscaba abrir un debate sobre el rol femenino en espacios públicos y la responsabilidad ante posibles actos de corrupción.

Bosch, sin embargo, fue tajante:

“Contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé”.