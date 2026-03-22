Solly Durán reiventa la improvisación teatral en RD

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La actriz y productora dominicana Solly Durán celebró cuatro años de la fundación de su plataforma “The Studio”, un espacio integral de formación, creación y representación artística que actualmente funciona como academia, compañía teatral y agencia de talentos. Este espacio se ha convertido en el principal punto de encuentro para una nueva generación de artistas en la República Dominicana.

Desde su año de inicio, en 2022, Durán creó los ya conocidos “Miércoles de Improv”, un concepto original y único en el mundo en el que el público sube al escenario a improvisar. Esta propuesta introdujo un formato participativo sin precedentes en el país y marcó el inicio de un creciente movimiento en torno a la improvisación teatral.

Miércoles de Improvisación (The Studio) 12/10/22 @mikpascoMika Pasco

“Me encanta ver como cada miércoles el público deja de ser espectador y se convierte en protagonista. Ver como personas de distintas profesiones suben al escenario de The Studio sin guion y sin plan a disfrutar del arte de la improvisación. Me llena de satisfacción ver cómo se arriesgan, se ríen, se descubren”, manifestó Solly.

Agregó que, desde entonces, la disciplina ha experimentado un notable aumento en visibilidad y práctica, con la creación de nuevos grupos, espacios de entrenamiento y espectáculos en todo el país. En este contexto, “The Studio” se ha consolidado como el punto de origen y principal centro de desarrollo de la comunidad de improvisación, posicionando a Durán como una de las principales impulsoras del boom de la improvisación en la República Dominicana.

Cabe destacar que Durán ha sido pionera en el desarrollo de experiencias escénicas inmersivas e interactivas, con propuestas que integran teatro, participación del público y narrativa en vivo, como “Baile de Máscaras”, “Magic Nights” y otros formatos que amplían las posibilidades del entretenimiento en vivo.

Este impulso creativo se suma a una trayectoria de más de 20 años en cine, televisión y producción, participando en proyectos internacionales como la serie “Orange Is the New Black” y “L.A. Series”, dirigida por James Franco, además de largometrajes como “A Dark Truth”, “Cabin Fever: Patient Zero”, “El hoyo del diablo” y “Cinderelo”. Además, ha compartido pantalla con reconocidas figuras del cine como Forest Whitaker, Andy García, Sean Astin, Michelle Rodríguez, Vin Diesel y Jodie Foster. Recientemente estuvo en la película local “A Tiro Limpio”, nominada a Mejor Drama en Premios Soberano.

Entre 2017 y 2020, desempeñó un papel clave en la promoción internacional del país como destino cinematográfico, al fungir como Coordinadora de Cine del Consulado General de la República Dominicana en Los Ángeles y enlace con la Dirección General de Cine (DGCINE).

Durante este período, lideró junto con el equipo del consulado, una agenda estratégica de reuniones con ejecutivos y jefes de locaciones de estudios como Disney, Netflix, Paramount, Universal y MGM, promoviendo los incentivos de la Ley de Cine y las ventajas competitivas del país. Como resultado, producciones internacionales como “The Lost City”, “Old”, “Arthur the King”, “47 Meters Down: Uncaged” y la serie “The I-Land” eligieron la República Dominicana como locación.

Actualmente, Solly Durán continúa desarrollando proyectos que combinan su experiencia internacional con la creación de nuevas audiencias, oportunidades y modelos de negocio para las artes escénicas y audiovisuales dominicanas.