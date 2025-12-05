Película sobre Milly abrirá festival

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (Fcgsd) anunció que la película Milly, reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, será la obra inaugural de su edición número 18, con estreno mundial el 28 de enero de 2026 en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En este mismo acto, el festival rendirá tributo al legado de dos de las figuras femeninas más influyentes del arte y la cultura dominicana: Cecilia García, reconocida por su trayectoria polifacética en teatro, cine y música; y Milly Quezada, la artista que ha llevado el merengue dominicano a escenarios internacionales durante décadas.

Milly, reina del merengue es un musical que narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana. Su llegada al Washington Heights de los años 70, en pleno auge del Latin Boom, marcó el inicio de un viaje personal de búsqueda, autovaloración y afirmación de su identidad.

La película retrata tanto su carrera artística como su historia íntima, abordando temas como la identidad, la memoria y la resiliencia. La directora Leticia Tonos presenta una obra que combina sensibilidad, rigor histórico y un acercamiento humano a los desafíos y triunfos de la popular cantante.

Este año, Hungría será la cinematografía destacada del festival.