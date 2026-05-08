Supervisan bares en la Zona Colonial

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La Asociación de Bares de la Zona Colonial (ABZOCOL), junto al equipo coordinador de la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA) del Ministerio de Interior y Policía, encabezado por la Licda. Patricia Pérez, llevó a cabo un recorrido de inspección en distintos establecimientos miembros de la asociación. El objetivo fue verificar que las operaciones de expendio de bebidas alcohólicas se desarrollen dentro del marco legal vigente y en armonía con la comunidad.

Durante la jornada se visitaron diversos bares y centros de entretenimiento de la Zona Colonial, evaluando aspectos relacionados con el cumplimiento de los horarios establecidos, niveles de ruido, permisos operativos y buenas prácticas de convivencia ciudadana.

La entidad destacó la importancia de mantener una relación de cooperación permanente entre las autoridades regulatorias y los establecimientos comerciales, promoviendo una oferta de entretenimiento responsable, organizada y alineada con las normativas nacionales.