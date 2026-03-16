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Sinners’ da a Michael B. Jordan el Óscar a mejor actor

La actuación de Jordan fue ampliamente elogiada por la crítica, destacando la fuerza dramática y la profundidad emocional con la que dio vida a su personaje

Una de las escenas más desafiantes de “Sinners” o “Pecadores”, cinta que podría otorgarle el Óscar a Michael B. Jordan como “Mejor Actor” .

Una de las escenas más desafiantes de “Sinners” o “Pecadores”, cinta que podría otorgarle el Óscar a Michael B. Jordan como “Mejor Actor” .

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El actor estadounidense Michael B. Jordan se consagró en la 98.ª edición de los Premios Óscar al obtener el galardón a mejor actor principal por su interpretación en la película “Sinners”.

La actuación de Jordan fue ampliamente elogiada por la crítica, destacando la fuerza dramática y la profundidad emocional con la que dio vida a su personaje. Este reconocimiento marca un hito en su carrera y refuerza el impacto de “Sinners”, una de las producciones más nominadas y comentadas de la gala.

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