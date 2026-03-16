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Fiesta en el cine

Paul Thomas Anderson logra el Óscar a mejor dirección en Hollywood

Una categoría en la que partía como favorito sobre Ryan Coogler (‘Sinners’); Chloé Zhao (‘Hamnet’); Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’)

Paul Thomas Anderson

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Paul Thomas Anderson ganó este domingo el Óscar a mejor director por ‘One Battle After Another’, una categoría en la que partía como favorito sobre Ryan Coogler (‘Sinners’); Chloé Zhao (‘Hamnet’); Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’) en la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

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