Fiesta en el cine
Paul Thomas Anderson logra el Óscar a mejor dirección en Hollywood
Una categoría en la que partía como favorito sobre Ryan Coogler (‘Sinners’); Chloé Zhao (‘Hamnet’); Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’)
Paul Thomas Anderson ganó este domingo el Óscar a mejor director por ‘One Battle After Another’, una categoría en la que partía como favorito sobre Ryan Coogler (‘Sinners’); Chloé Zhao (‘Hamnet’); Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’) en la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood.
Cine
Óscar 2026: Sentimental Value conquista la categoría internacional
Lency Alcántara