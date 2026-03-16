Autumn Durald Arkapaw, primera mujer en ganar un Óscar a la mejor fotografía

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LOS ÁNGELES (AP) — Autumn Durald Arkapaw se convirtió el domingo en la primera mujer en ganar el Óscar a la mejor fotografía . La estadounidense de 46 años fue reconocida por su trabajo en "Sinners", de Ryan Coogler.

La profesión ha avanzado mucho desde que Arkapaw, cuyos variados créditos incluyen "Black Panther: Wakanda Forever", "The Last Showgirl" y un videoclip de Rihanna, comenzó a explorar la cinematografía como una opción profesional.

“Me siento muy honrada de estar aquí y realmente quiero que todas las mujeres presentes se pongan de pie porque siento que no estaría aquí sin ustedes”, dijo Arkapaw al público.

Con su Oscar en la mano, dijo: “He sentido muchísimo cariño de todas las mujeres que han participado en esta campaña. Siento que momentos como este son posibles gracias a gente como ustedes”.

No hace mucho, ella comentó que le costaba encontrar muchas mujeres en el sector, aparte de Ellen Kuras (“Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”). Si bien hoy en día hay más mujeres trabajando que hace 20 años, incluso las nominaciones al Óscar han sido escasas. Solo tres mujeres habían sido nominadas antes que ella: Rachel Morrison (quien trabajó con Coogler en “Fruitvale Station” y “Black Panther”) fue la primera por “Mudbound” en 2018, seguida de Ari Wegner por “The Power of the Dog” y Mandy Walker por “Elvis”. Arkapaw fue la primera mujer de color en ser nominada.