Óscar 2026: Sentimental Value conquista la categoría internacional

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La 98.ª edición de los Premios Óscar reconoció a la producción noruega “Sentimental Value” como mejor película internacional. El galardón fue presentado por el actor español Javier Bardem y la actriz Priyanka Chopra Jonas, quienes anunciaron el triunfo de la cinta en una de las categorías más prestigiosas de la gala.

La película, que ha sido aclamada por su sensibilidad y fuerza narrativa, se impuso entre las nominadas internacionales, consolidando a Noruega como referente en el cine contemporáneo.