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Óscar 2026: Sentimental Value conquista la categoría internacional

El galardón fue presentado por el actor español Javier Bardem y la actriz Priyanka Chopra

Sentimental Value conquista la categoría internacional

Sentimental Value conquista la categoría internacional

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La 98.ª edición de los Premios Óscar reconoció a la producción noruega “Sentimental Value” como mejor película internacional. El galardón fue presentado por el actor español Javier Bardem y la actriz Priyanka Chopra Jonas, quienes anunciaron el triunfo de la cinta en una de las categorías más prestigiosas de la gala.

La película, que ha sido aclamada por su sensibilidad y fuerza narrativa, se impuso entre las nominadas internacionales, consolidando a Noruega como referente en el cine contemporáneo.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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