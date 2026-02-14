Sony prepara reboot de Los Ángeles de Charlie rumbo al 50 aniversario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sony Pictures volvió a poner en marcha una de sus franquicias más icónicas: Los Ángeles de Charlie. El estudio confirmó que está desarrollando una nueva película que busca relanzar en el cine a las detectives creadas para la televisión en los años setenta, justo cuando la saga se encamina a celebrar su 50 aniversario en 2026.

El guion y posibles productores

Según informó The Hollywood Reporter, el guionista Pete Chiarelli (The Proposal, Crazy Rich Asians) fue contratado para escribir el libreto. Su perfil sugiere un regreso al tono ligero y de entretenimiento masivo que caracterizó las entregas más exitosas de la franquicia.

Aunque aún no hay confirmación oficial, fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que Drew Barrymore y su compañía Flower Films podrían estar nuevamente involucradas en la producción, como ya lo hicieron en las películas de comienzos de los 2000.

De la televisión al cine: un fenómeno cultural

La franquicia nació como serie de televisión emitida por ABC entre 1976 y 1981, creada por Ivan Goff y Ben Roberts. Con Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith como protagonistas, se convirtió en un fenómeno cultural al mostrar a tres mujeres detectives competentes y carismáticas.

Décadas más tarde, Sony llevó la historia al cine con Los Ángeles de Charlie (2000), protagonizada por Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, que recaudó más de 264 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela, Al Límite (2003), mantuvo cifras similares y consolidó el estatus de culto de esta versión.

No todos los intentos posteriores tuvieron éxito. En 2011, una serie televisiva fue cancelada tras siete episodios, y en 2019, la versión dirigida por Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska fracasó en taquilla, con apenas 73 millones de dólares recaudados.

Expectativas y posibles regresos

El nuevo proyecto cobra especial relevancia de cara al aniversario de la saga. Actrices como Lucy Liu han manifestado que no descartarían volver a interpretar sus personajes, mientras que el director McG también se mostró abierto a una continuación si se dieran las condiciones.