Santiago declara duelo municipal por fallecimiento de Enmanuel Castillo

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros declaró este sábado tarde de duelo municipal por el fallecimiento de Enmanuel Castillo, destacado sociólogo y director del periódico La Información.

El alcalde Ulises Rodríguez expresó su solidaridad con los familiares del comunicador y con la clase periodística de la ciudad, resaltando el legado profesional y humano de quien definió como “un distinguido munícipe, intelectual y comunicador comprometido con Santiago”.

La disposición fue dada a conocer mediante resolución emitida por el presidente y el secretario del Concejo de Regidores, Cholo D’Óleo y Luis José Cruz Ramírez, respectivamente, en la que se establece la declaratoria de duelo municipal en honor a la memoria de Castillo.

La resolución destaca que Enmanuel Castillo, intelectual y sociólogo que dirigió por más de una década el periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes de la región del Cibao.

Asimismo, el documento señala que su fallecimiento ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y del país, donde era ampliamente respetado por su trayectoria profesional y su firme defensa de la libertad de expresión y del papel de la prensa en la democracia dominicana.

Con esta declaratoria, la Alcaldía de Santiago reconoce el aporte de Enmanuel Castillo al fortalecimiento institucional y comunicacional de la ciudad.