Amor y amistad

"Tranqui en la playa", regalos románticos y embarazo: así celebraron los famosos dominicanos San Valentín

El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada

El  Día de San Valentín se vivió con intensidad entre las figuras públicas dominicanas, quienes compartieron con sus seguidores cómo celebraron la fecha del amor y la amistad.

 Omar Fernández: “Tranqui en la playa”

El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada, compartiendo imágenes bajo el lema “Tranqui en la playa”. Su estilo sencillo y natural reflejó un momento de descanso y conexión con la naturaleza.

Lisa Blanco y Joel López: regalos y recuerdos

La comunicadora Lisa Blanco y el presentador Joel López mostraron detalles de su celebración marcada por regalos y recuerdos compartidos, destacando la complicidad y el cariño que los une como pareja.

Yubelkys Peralta: amor y maternidad

La presentadora Yubelkys Peralta celebra la fecha mostrando su  tercer embarazo con un hermoso vestido rojo.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

