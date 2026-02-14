Amor y amistad
"Tranqui en la playa", regalos románticos y embarazo: así celebraron los famosos dominicanos San Valentín
El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada
El Día de San Valentín se vivió con intensidad entre las figuras públicas dominicanas, quienes compartieron con sus seguidores cómo celebraron la fecha del amor y la amistad.
Omar Fernández: “Tranqui en la playa”
El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada, compartiendo imágenes bajo el lema “Tranqui en la playa”. Su estilo sencillo y natural reflejó un momento de descanso y conexión con la naturaleza.
Lisa Blanco y Joel López: regalos y recuerdos
La comunicadora Lisa Blanco y el presentador Joel López mostraron detalles de su celebración marcada por regalos y recuerdos compartidos, destacando la complicidad y el cariño que los une como pareja.
Yubelkys Peralta: amor y maternidad
La presentadora Yubelkys Peralta celebra la fecha mostrando su tercer embarazo con un hermoso vestido rojo.