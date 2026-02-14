"Tranqui en la playa", regalos románticos y embarazo: así celebraron los famosos dominicanos San Valentín

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Día de San Valentín se vivió con intensidad entre las figuras públicas dominicanas, quienes compartieron con sus seguidores cómo celebraron la fecha del amor y la amistad.

Omar Fernández: “Tranqui en la playa”

El senador Omar Fernández optó por una celebración relajada, compartiendo imágenes bajo el lema “Tranqui en la playa”. Su estilo sencillo y natural reflejó un momento de descanso y conexión con la naturaleza.

Lisa Blanco y Joel López: regalos y recuerdos

La comunicadora Lisa Blanco y el presentador Joel López mostraron detalles de su celebración marcada por regalos y recuerdos compartidos, destacando la complicidad y el cariño que los une como pareja.

Yubelkys Peralta: amor y maternidad

La presentadora Yubelkys Peralta celebra la fecha mostrando su tercer embarazo con un hermoso vestido rojo.