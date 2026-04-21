Clausuran con éxito Clufest, plataforma para el cine

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La Universidad APEC (Unapec) celebró la premiación y clausura oficial del Primer Festival del Corto Latino Unapec – Clufest 2026, un hito académico y cultural que reunió a estudiantes universitarios de América Latina y la República Dominicana en torno al arte del cortometraje. La ceremonia tuvo lugar en Caribbean Cinemas Galerías 360, consolidándose como un espacio de encuentro para la creatividad, la innovación y el intercambio cinematográfico.

La doctora Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad APEC (Unapec), ofreció las palabras de bienvenida durante la premiación y clausura del Primer Festival del Corto Latino Unapec 2026, destacando el impacto del evento como un espacio de encuentro para el talento, la creatividad y la expresión cinematográfica.

Durante su discurso, señaló como uno de los hitos más significativos la firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre Unapec, Lantica Studios y la Asociación de Entrenamientos Cinematográficos del Caribe (ECC-RD), calificándolo como un paso estratégico para fortalecer la conexión entre la academia y la industria cinematográfica.

Esta alianza, explicó, permitirá alinear la formación académica con las exigencias del mercado, impulsando el talento dominicano hacia estándares de competitividad internacional.